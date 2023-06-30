В винтажном наряде от Джанни Версаче: Марго Робби появилась в особом луке на фан-мероприятии

Актриса и ее новый стилист Эндрю Мукамал экспериментируют со стилем и активно используют в промокампании "Барби" винтажные вещи.

Марго Робби продолжает посещать мероприятия, посвященные фильму "Барби", в котором она сыграла главную роль.

Марго Робби / Фото: Getty Images

30 июля Марго появилась вместе с коллегами по картине Америкой Феррерой и Иссай Рэй на фан-мероприятии в своей родной стране Австралии, в городе Сиднее.

Актриса выбрала гламурный наряд в розовых тонах, который полностью соответствовал ее экранному персонажу.

Марго Робби / Фото: Getty Images

На Марго был винтажный лук от бренда Versace, состоящий из блестящей мини-юбки со складками, укороченного вязаного свитера с высокой горловиной и белых туфель на каблуках, которые она носила в сочетании с носками.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Впервые подобный наряд был представлен в 1994 году модельером Джанни Версаче в коллекции осень-зима. На подиуме лук демонстрировала супермодель 90-х Кейт Мосс.

Кейт Мосс на показе Versace, 1994 год / Фото: Getty Images

Кейт Мосс на показе Versace, 1994 год / Фото: Getty Images

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