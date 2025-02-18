В винтажном наряде от Thierry Mugler: Аня Тейлор-Джой вышла в свет с мужем-музыкантом

Актриса посетила мероприятие SNL50: The Anniversary Special, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.
Вечеринка прошла в Rockefeller Plaza, а к фотографам Аня Тейлор-Джой вышла со своим мужем Малкольмом Макреем, который надел черный полосатый костюм и белую рубашку.
Сама же Аня выбрала винтажный пиджак от бренда Mugler из коллекции осень-зима 1995, который тогда на сцене демонстрировала модель Кейт Мосс. Он был практически ровесник самой Тейлор-Джой, которая родилась в 1996 году.
Дополнила наряд Аня длинной черной бархатной юбкой и черными туфлями от Magda Butrym. Также она сделала ретро-прическу, яркий макияж и надела украшениями от Tiffany & Co., среди которых можно рассмотреть знаменитый кулон-ключ.
Также ранее Аня продемонстрировала мини-платье от Dior с плиссированной накидкой, которое также носила с босоножками от Jimmy Choo и украшениями от Tiffany & Co.
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