В винтажном платье 1990 года: Маргарет Куэлли очаровала публику нежным нарядом

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Реклама

Маргарет Куэлли, которая в 2024 году снялась с Деми Мур уже в культовом фильме «Субстанция», появилась среди гостей Каннского кинофестиваля.

30-летняя актриса вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Милая, не надо!», в котором сыграла. Маргарет, как амбассадор бренда Chanel, выбрала для вечернего появлений романтичное винтажное платье из коллекции от кутюр весна-лето 1990 года.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Наряд был нежно-пудрового оттенка, выполнен из легкого шелка и в свободном фасоне. Его украшала опущенная линия плеча и классический для Chanel декор — цветок с черной лентой.

Реклама

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Спереди на юбке был высокий разрез, который открывал ноги Маргарет и демонстрировал то, что она надела на красную дорожку не высокие каблуки, а туфли на низком ходу в узнаваемом кремово-черном сочетании с характерным дизайном с черным мысом.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Волосы актрисы были собраны в высокую прическу, на ее лице визажисты сделали нежный макияж, а уши она украсила серьгами с камнями от Chanel.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Винтажное платье Маргарет Куэлли выбирает не впервые. Одним из знаковых нарядов от Chanel, которые носила актриса, также было ее красной платье продемонстрированное на «Оскаре» в этом году. Это был еще один пример тренда Retro Vision, поскольку платье было вдохновлено дизайном Карла Лагерфельда для коллекции осень-зима 1989 года.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press