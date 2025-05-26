ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

В винтажном платье 1990 года: Маргарет Куэлли очаровала публику нежным нарядом

Актриса показала редкий наряд на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли, которая в 2024 году снялась с Деми Мур уже в культовом фильме «Субстанция», появилась среди гостей Каннского кинофестиваля.

30-летняя актриса вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Милая, не надо!», в котором сыграла. Маргарет, как амбассадор бренда Chanel, выбрала для вечернего появлений романтичное винтажное платье из коллекции от кутюр весна-лето 1990 года.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Наряд был нежно-пудрового оттенка, выполнен из легкого шелка и в свободном фасоне. Его украшала опущенная линия плеча и классический для Chanel декор — цветок с черной лентой.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Спереди на юбке был высокий разрез, который открывал ноги Маргарет и демонстрировал то, что она надела на красную дорожку не высокие каблуки, а туфли на низком ходу в узнаваемом кремово-черном сочетании с характерным дизайном с черным мысом.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Волосы актрисы были собраны в высокую прическу, на ее лице визажисты сделали нежный макияж, а уши она украсила серьгами с камнями от Chanel.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Винтажное платье Маргарет Куэлли выбирает не впервые. Одним из знаковых нарядов от Chanel, которые носила актриса, также было ее красной платье продемонстрированное на «Оскаре» в этом году. Это был еще один пример тренда Retro Vision, поскольку платье было вдохновлено дизайном Карла Лагерфельда для коллекции осень-зима 1989 года.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie