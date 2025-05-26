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В винтажном платье 1990 года: Маргарет Куэлли очаровала публику нежным нарядом
Актриса показала редкий наряд на красной дорожке.
Маргарет Куэлли, которая в 2024 году снялась с Деми Мур уже в культовом фильме «Субстанция», появилась среди гостей Каннского кинофестиваля.
30-летняя актриса вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Милая, не надо!», в котором сыграла. Маргарет, как амбассадор бренда Chanel, выбрала для вечернего появлений романтичное винтажное платье из коллекции от кутюр весна-лето 1990 года.
Наряд был нежно-пудрового оттенка, выполнен из легкого шелка и в свободном фасоне. Его украшала опущенная линия плеча и классический для Chanel декор — цветок с черной лентой.
Спереди на юбке был высокий разрез, который открывал ноги Маргарет и демонстрировал то, что она надела на красную дорожку не высокие каблуки, а туфли на низком ходу в узнаваемом кремово-черном сочетании с характерным дизайном с черным мысом.
Волосы актрисы были собраны в высокую прическу, на ее лице визажисты сделали нежный макияж, а уши она украсила серьгами с камнями от Chanel.
Винтажное платье Маргарет Куэлли выбирает не впервые. Одним из знаковых нарядов от Chanel, которые носила актриса, также было ее красной платье продемонстрированное на «Оскаре» в этом году. Это был еще один пример тренда Retro Vision, поскольку платье было вдохновлено дизайном Карла Лагерфельда для коллекции осень-зима 1989 года.