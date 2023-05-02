В винтажном платье 1993 года: Марго Робби очаровала элегантным образом из кутюрной коллекции

Это был удачный образ и Марго действительно роскошно выглядела в этом наряде. Ранее не все ее луки для красных дорожек выглядели хорошо.

Актриса Марго Робби еще и амбассадор бренда Chanel, поэтому очень часто носит вещи от этой марки на светские мероприятия. Но в этот раз она была одной из тех знаменитостей, которые решили заглянуть в архивы Модного дома, чтобы выбрать себе наряд для Met Gala 2023.

На Марго было черное платье без бретелек и с длинной юбкой. Декольте наряда было украшено небольшой драпировкой, а от лифа тянулась длинная ткань, которую актриса накинула на плечо и носила как шлейф.

Оригинальной частью этого шелкового платья была пластиковая вставка на талии, декорированная золотыми цепочками. Такой дизайн создавал иллюзию корсета.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополнили ее образ серьги Chanel Impression Florale и кольца Chanel Coco Crush. Волосы Марго были уложены в элегантную волну.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Однако само платье является винтажным. Впервые эта модель была представлена в кутюрной коллекции Chanel весна-лето 1993 супермоделью Синди Кроуфорд.

Синди Кроуфорд во время показа Chanel Haute Couture в рамках Парижской недели моды весна-лето 1993-1994 / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем скоро Марго появится в фильме о кукле Барби, вероятно поэтому она выбрала для мероприятия платье с пластиковой вставкой - очередной намек на грядущую премъеру.

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