В винтажном платье Balenciaga 1951 года и роскошных бриллиантах: Ким Кардашьян на благотворительном вечере

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Ким Кардашьян посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия она выбрала образ в духе старого Голливуда.

На Ким было архивное платье Balenciaga 1951 года, приобретенное у поставщика винтажной одежды Lily et Cie, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Наряд приталенного силуэта состоял из пудрового лифа с драпировкой и открытыми плечами, а также юбки кремового цвета-брюле, украшенного флористической вышивкой из белого бисера и объемными элементами.

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Ким Кардашьян / © Associated Press

Особенно эффектно платье смотрелось сбоку: на спине красовался большой бант, длинные концы которого спадали до пола и образовывали шлейф с бахромой.

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Не менее эффектны были украшения звезды. На шее Ким было роскошное многорядные колье Leviev с бриллиантами общим весом 55,8 карата. Его она сочетала с крупными серьгами-кластерами Zydo Italy с бриллиантами весом 10,2 карата.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Аутфит Кардашьян дополнила высокой объемной прической в ретро-стиле с закрученными внутрь концами волос. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом и пышными ресницами, а для губ выбрала розово-коричневый оттенок. Завершил лук молочный маникюр.

Ким Кардашьян / © Associated Press

На “красной“ дорожке рядом с Ким позировала ее сестра Кендалл Дженнер в наряде от Valentino. Модель выбрала платье без бретелек с черным лифом в мелкий белый горошек и светлой драпированной юбкой с крупным черным горошком. Высокий разрез открывал ее стройную ногу и остроносые туфли, которые также были украшены принтом в горошек.

Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян / © Associated Press

Напомним, Ким Кардашьян в винтажном платье с пикантным декольте от Roberto Cavalli поддержала возлюбленного на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре.

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