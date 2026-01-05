В винтажном платье: Эль Фэннинг удивила выбором наряда для красной дорожки

Эль Фэннинг / © Associated Press

Реклама

Гостьей мероприятия в этом году стала Эль Фенинг — 27-летняя актриса, которая в киноиндустрии уже почти 25 лет, ведь начала сниматься еще ребенком. Девушка выбрала для церемонии винтажное платье от американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein), которая работала с 1920 по 1960 годы. Платье Эль было выдержано в стилистике вечерней одежды прошлого века и выполнено в бирюзовом оттенке, как знаменитое платье Грейс Келли.

Также платье актрисы характерно оригинальным оструктурированным вырезом горловины с открытыми плечами и тонким V-образным вырезом. Лиф имел мягкие швы и был стянут на талии тонким поясом в тон. Юбка А-силуэта в пол добавляла платью драматичности.

Эль Фэннинг / © Associated Press

«Наконец-то мне удалось надеть это особенное винтажное платье, которое я купила несколько лет назад», — написала Эль в Instagram.

Реклама

А что касается бренда Nettie Rosenstein, то он также создал платье для инаугурационного бала для первой леди США Мэйми Эйзенхауэр, которое та носила в 1953 году.

Мэйми Эйзенхауэр, 1953 год / © Getty Images