В винтажном платье: Эль Фэннинг удивила выбором наряда для красной дорожки
В 2026 году сезон наград и красивых платьев на фотоколлах начался с 37-й церемонии вручения кинопремий Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в США. Звезды на мероприятии сияли в полной красе, сочетая голливудский гламур, современную элегантность и смелые модные решения.
Гостьей мероприятия в этом году стала Эль Фенинг — 27-летняя актриса, которая в киноиндустрии уже почти 25 лет, ведь начала сниматься еще ребенком. Девушка выбрала для церемонии винтажное платье от американского модельера Нетти Розенштейн (Nettie Rosenstein), которая работала с 1920 по 1960 годы. Платье Эль было выдержано в стилистике вечерней одежды прошлого века и выполнено в бирюзовом оттенке, как знаменитое платье Грейс Келли.
Также платье актрисы характерно оригинальным оструктурированным вырезом горловины с открытыми плечами и тонким V-образным вырезом. Лиф имел мягкие швы и был стянут на талии тонким поясом в тон. Юбка А-силуэта в пол добавляла платью драматичности.
«Наконец-то мне удалось надеть это особенное винтажное платье, которое я купила несколько лет назад», — написала Эль в Instagram.
А что касается бренда Nettie Rosenstein, то он также создал платье для инаугурационного бала для первой леди США Мэйми Эйзенхауэр, которое та носила в 1953 году.