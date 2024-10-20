В винтажном платье Givenchy: Кайя Гербер в изысканном образе сияла на гала-вечере

23-летняя модель выбрала для своего выхода наряд 1997 года.
Кайя Гербер посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала изысканное черное винтажное платье макси из кутюрной коллекции осень-зима 1997 года бренда Givenchy, в котором продемонстрировала стройную фигуру.
Наряд был расшит черными бисером, камнями и флористическими аппликациями. Он имел короткие рукава с бахромой из бисера и небольшой шлейф.
Кайя сделала красивую прическу с локонами, макияж с нежно-розовым блеском и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею – бриллиантовым чокером, а на пальце красовалось кольцо.
Напомним, на мероприятии побывала также Ким Кардашьян, появившаяся тоже в винтажном наряде. На ней был белый ансамбль с корсетом и мини-шортами из весенней коллекции французского бренда Mugler 1998 года.
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