В винтажном платье Gucci и с портативным вентилятором: Эмили Ратажковски привлекла внимание на красной дорожке

33-летняя модель выбрала для своего выхода наряд с глубоким декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь.

Эмили Ратажковски посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма Battlefield.

На красной дорожке модель появилась в винтажном зеленом платье из осенней коллекции бренда Gucci 2004 года, которую разработал Том Форд (он был креативным директором Gucci с 1994 по 2004 год).

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Наряд имели глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, бахрому и обнаженную спину.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Свой лук Эмили дополнила бриллиантовыми драгоценностями от Pasquale Bruni. У нее была объемная укладка и макияж в нюдово-коричневых оттенках.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Ратажковски было так жарко на дорожке, что она взяла с собой портативный вентилятор, с которым позировала перед фотографами.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Напомним, Эмили Ратажковски на прогулку с собакой вышла в белом мини и прозрачной обуви.

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