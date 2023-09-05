В винтажном платье и на шпильках: Белла Торн устроила с женихом нежные поцелуи на благотворительном мероприятии

25-летняя актриса и модель приехала в Венецию, где активно посещает мероприятия.

Белла Торн посетила благотворительное мероприятие amfAR Gala Venezia 2023, которое состоялось в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля. Красавицу сопровождал ее жених – предприниматель и продюсер Марк Эммсу.

Пара не скрывала перед камерами своих чувств. Сначала Белла поцеловала Марка в щеку, а потом они слились в нежном поцелуе. Мужчина крепко держал свою любимую за талию.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Белла Торн / Фото: Associated Press

Белла Торн / Фото: Associated Press

Для такого события модель выбрала винтажное черное платье от John Galliano с фатиновыми рюшами в зоне декольте и прозрачными вставками на юбке. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Аутфит Торн скомбинировала с черными босоножками на шпильках. Она уложила рыжие волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах, тело намазала хайлайтером, украсила уши серебряными серьгами, шею – черным чокером, а на руках были серебряные кольца и браслет. Свой лук Белла завершила бежевым острым длинным маникюром и перламутрово-лавандовым педикюром.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Белла Торн сияла в лаконичном белом платье макси с обнаженными плечами, которое гармонично скомбинировало с туфлями цвета индиго.

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