В винтажном платье и накидке с перьями: Жизель Бундхен на светской тусовке впервые после развода

Манекенщица, которая уже давно не выходит на подиум, выглядела в этот вечер просто сенсационно. Она надела винтажное платье от Chanel на мероприятие, которое в этом году было посвящено дизайнеру Карлу Лагерфельду.

В этом платье Жизель Бундхен выходила в свет еще в 2007 году. Сверкающее белое платье с белыми полосками на прозрачной основе подчеркивало подтянутые ноги и стройную фигуру звезды. Платье сочеталось с белой накидкой с перьями и босоножками на каблуках. В руке Жизель держала клатч.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

Ее волосы были уложены мягкими волнами, она сделала лаконичный макияж и надела серьги-висюльки. Это первый публичный выход Жизель после ее развода с Томом Брэди.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

В этом году тема Met Gala - "Карл Лагерфельд: линия красоты". Покойный немецкий дизайнер долгое время был креативным директором Chanel. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет в 2019 году. Многие звезды пришли на мероприятие в нарядах из его коллекций, чтобы почтить его память.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

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