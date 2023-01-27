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В винтажном платье и с сумкой почти за тысячу долларов: Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так…"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1117
Время на прочтение
2 мин
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В винтажном платье и с сумкой почти за тысячу долларов: Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так…"

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Костюмеры шоу решили подойти к выбору гардероба главной героини более осознанно.

Похоже, что во втором сезоне сериала "И просто так…" на героине Сары Джессики Паркер мы увидим очень много винтажных образов, а также совершенно не раскрученных брендов. Подтверждает это один из крайних луков актрисы, который она надела на съемки нового эпизода.

На улице в Нью-Йорке Паркер заметили в легком винтажном пальто с цветочным рисунком, который костюмеры сериала явно купили во французском магазине Vintage Clothing Chez Sarah. Также на ней было платье от Giorgio Sant'Angelo с полосатым лифом и плиссировкой на юбке, а также декором в виде деревянных бусин.

Завершали образ актрисы пара коричневых довольно необычных ботильонов с разрезами, ожерелье от дизайнера этических украшений Emily P Wheeler и розовая сумка через плечо интересного дизайна со складками от бренда Ximena Kavalekas.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Согласно Female Hysteria, платье актрисы - это наряд 1970-х годов и найти его - большая удача. К сожалению, из-за пальто не видно рукава наряда, но они у него широкие и тоже обшиты деревянными бусинами. Также бусины есть и на спине.

Платье, как у Сары Джессики Паркер / ©
Платье, как у Сары Джессики Паркер
Платье, как у Сары Джессики Паркер / ©
Платье, как у Сары Джессики Паркер

А вот стоимость сумки, как у Паркер, не маленькая и составляет на официальном сайте бренда 980 долларов.

Сумка Сары Джессики Паркер / ©
Сумка Сары Джессики Паркер

Хотят костюмеры таким образом показать пример более осознанного потребления или просто идут вслед за модой, пока не ясно, но это не первый и точно не последний винтажный лук от звезды. Также не так давно Паркер была замечена на съемочной площадке в нескольких полностью переделаных старых вещая - комбинезоне летчика и винтажном свадебном платье из которого сделала комбинезон.

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Дата публикации
Просмотры
1117
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