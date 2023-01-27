В винтажном платье и с сумкой почти за тысячу долларов: Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так…"

Похоже, что во втором сезоне сериала "И просто так…" на героине Сары Джессики Паркер мы увидим очень много винтажных образов, а также совершенно не раскрученных брендов. Подтверждает это один из крайних луков актрисы, который она надела на съемки нового эпизода.

На улице в Нью-Йорке Паркер заметили в легком винтажном пальто с цветочным рисунком, который костюмеры сериала явно купили во французском магазине Vintage Clothing Chez Sarah. Также на ней было платье от Giorgio Sant'Angelo с полосатым лифом и плиссировкой на юбке, а также декором в виде деревянных бусин.

Завершали образ актрисы пара коричневых довольно необычных ботильонов с разрезами, ожерелье от дизайнера этических украшений Emily P Wheeler и розовая сумка через плечо интересного дизайна со складками от бренда Ximena Kavalekas.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Согласно Female Hysteria, платье актрисы - это наряд 1970-х годов и найти его - большая удача. К сожалению, из-за пальто не видно рукава наряда, но они у него широкие и тоже обшиты деревянными бусинами. Также бусины есть и на спине.

Платье, как у Сары Джессики Паркер

Платье, как у Сары Джессики Паркер

А вот стоимость сумки, как у Паркер, не маленькая и составляет на официальном сайте бренда 980 долларов.

Сумка Сары Джессики Паркер

Хотят костюмеры таким образом показать пример более осознанного потребления или просто идут вслед за модой, пока не ясно, но это не первый и точно не последний винтажный лук от звезды. Также не так давно Паркер была замечена на съемочной площадке в нескольких полностью переделаных старых вещая - комбинезоне летчика и винтажном свадебном платье из которого сделала комбинезон.

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