В винтажном платье и с сумочкой-сердцем: роскошная Сара Сампайо пришла на вечеринку

Модель прилетела в Саудовскую Аравию на кинофестиваль.
31-летняя португальская топ-модель Сара Сампайо стала гостьей вечеринки после открытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде.
Для вечернего выхода модель выбрала роскошный образ. Сара надела винтажное черное бархатное платье от Valentino с полупрозрачными вставками, расшитыми стразами. Свой образ девушка дополнила интересной сумочкой в виде сердца и с блестящей ручкой и крупными серьгами тоже в виде сердце.
Волосы Сампайо собрала в тугой пучок на затылке, а в макияже сделала акцент на помаду. В своем Instagram Сара показала еще несколько фото своего роскошного вечернего образа.
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Напомним, на вечеринке также была еще одна модель – бразильянка Алессандра Амбросио, которая надела неоново-синий обтягивающий комбинезон, переливающийся камнями, а сверху - накидку в виде макси-юбки, которая держалась на массивной золотой цепи, фиксировавшейся через плечо.
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