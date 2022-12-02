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В винтажном платье и с сумочкой-сердцем: роскошная Сара Сампайо пришла на вечеринку

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В винтажном платье и с сумочкой-сердцем: роскошная Сара Сампайо пришла на вечеринку

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Модель прилетела в Саудовскую Аравию на кинофестиваль.

31-летняя португальская топ-модель Сара Сампайо стала гостьей вечеринки после открытия Международного кинофестиваля Red Sea International Film Festival в Джидде.

Сара Сампайо / © Getty Images
Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Для вечернего выхода модель выбрала роскошный образ. Сара надела винтажное черное бархатное платье от Valentino с полупрозрачными вставками, расшитыми стразами. Свой образ девушка дополнила интересной сумочкой в виде сердца и с блестящей ручкой и крупными серьгами тоже в виде сердце.

Волосы Сампайо собрала в тугой пучок на затылке, а в макияже сделала акцент на помаду. В своем Instagram Сара показала еще несколько фото своего роскошного вечернего образа.

(листайте фото вправо)

Напомним, на вечеринке также была еще одна модель – бразильянка Алессандра Амбросио, которая надела неоново-синий обтягивающий комбинезон, переливающийся камнями, а сверху - накидку в виде макси-юбки, которая держалась на массивной золотой цепи, фиксировавшейся через плечо.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
164
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