В винтажном платье от Dior: Рианна попала под прицел папарацци с отцом своего ребенка

В последнее время пару часто видят вместе, но никаких подробностей о личной жизни они не рассказывают, поэтому пока неизвестно, заключили ли они официальный брак.

Певица и владелица бьюти-империи Рианна попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Звезду сфотографировали в эффектном черном винтажном платье от Dior 2001 года, которое входило в коллекцию весна-лето, созданную Джоном Гальяно.

Рианна / Фото: Getty Images

Наряд был асимметричным и на одно плечо. Украшали платье несколько молний. Рианна дополнила свой вечерний лук туфлями со шнуровкой от Jimmy Choo и черной кожаной курткой от Alexander Wang из новой весенне-летней коллекции.

Волосы певицы были элегантно уложены, на лице она сделала красивый лаконичный макияж, а вот из украшений выбрала несколько изделий от Briony Raymond.

Компанию Рири в тот вечер составил ее бойфренд и отец ее сына A$AP Rocky. Их сфотографировали вместе после праздничного ужина в ресторане, организованного певицей для возлюбленного в честь его 34-летия. A$AP Rocky был в полосатом костюме и с сигаретой во тру.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Напомним, A$AP Rocky и Рианна в мае этого года впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, подробности о котором до сих пор неизвестны, как и имя малыша.

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