В винтажном платье от французского бренда: беременная Дженнифер Лоуренс на премьере фильма

Звезда "Голодных игр" позировала на дорожке в черном платье в пол.

34-летняя актриса Дженнифер Лоуренс, стала продюсером документального фильма Bread & Roses ("Хлеб и розы"), поэтому появилась на его премьере Лос-Анджелесе. Картина рассказывает об опыте афганских женщин при Талибане с тех пор, как эта террористическая организация взяли под свой контроль Кабул.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Актриса сейчас беременная вторым ребенком, поэтому выбрала для своего появления на публике платье свободного фасона. На Лоуренс был наряд от известного французского бренда Christian Lacroix из коллекции осень-зима 2006.

У платья были полностью открытые плечи и огромный цветок на груди украшенный бисером и пайетками. Также наряд украшали ленты и объемная драпировка.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ она дополнила босоножками на каблуках, а также украшениями с камнями от бренда Anita Ko. Волосы Дженнифер уложила в пробор и сделала лаконичный макияж в нюдовой гамме.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Напомним, что о беременности артистка объявила совсем недавно, а затем появилась у уже округлившимся животом на мероприятии в Голливуде.

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