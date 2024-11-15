В винтажном платье от французского бренда: беременная Дженнифер Лоуренс на премьере фильма

Звезда "Голодных игр" позировала на дорожке в черном платье в пол.
34-летняя актриса Дженнифер Лоуренс, стала продюсером документального фильма Bread & Roses ("Хлеб и розы"), поэтому появилась на его премьере Лос-Анджелесе. Картина рассказывает об опыте афганских женщин при Талибане с тех пор, как эта террористическая организация взяли под свой контроль Кабул.
Актриса сейчас беременная вторым ребенком, поэтому выбрала для своего появления на публике платье свободного фасона. На Лоуренс был наряд от известного французского бренда Christian Lacroix из коллекции осень-зима 2006.
У платья были полностью открытые плечи и огромный цветок на груди украшенный бисером и пайетками. Также наряд украшали ленты и объемная драпировка.
Образ она дополнила босоножками на каблуках, а также украшениями с камнями от бренда Anita Ko. Волосы Дженнифер уложила в пробор и сделала лаконичный макияж в нюдовой гамме.
Напомним, что о беременности артистка объявила совсем недавно, а затем появилась у уже округлившимся животом на мероприятии в Голливуде.
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