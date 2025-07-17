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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В винтажном платье от Gucci: Эмили Ратажковски скопировала образ Гвинет Пэлтроу из Met Gala

Модель и актриса попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски сфотографировали по пути на интервью, которое проводилось в рамках продвижения нового комедийного сериале от Netflix «Слишком много», где она сыграла.

Эмили была одета в синее короткое платье от Gucci. Этот наряд имел змеиный принт, халтер и американскую пройму. Также платье украшало глубокое декольте. Ратажковски сочетала его с мюлями на каблуках, серьгами-гвоздиками, сделала макияж и распустила волосы.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Ее платье было создано для коллекции весна-лето 2000 года Томом Фордом, который в то время был креативным директором бренда Gucci. Идентичное платье, но в пол, дизайнер также создал для актрисы Гвинет Пэлтроу для ежегодного благотворительного мероприятия Met Gala-1999. В том году тема бала звучала как Rock Style, а само мероприятие проводилось не в мае, как сейчас, а в декабре.

Гвинет Пэлтроу в 1999 году / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу в 1999 году / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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