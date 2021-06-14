В винтажном платье от Versace: Элизабет Херли продемонстрировала откровенный лук

56-летняя актриса выбрала для себя смелый наряд.

Элизабет Херли пополнила свой летний гардероб интересным нарядом – полупрозрачным желтым винтажным платьем от Versace длины макси и на тонких бретельках. Наряд, под которым на ней не было белья, отлично сидел на ее стройной фигуре.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Свой образ звезда дополнила укладкой и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее висел кулон на тонкой цепочке.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

В этом откровенном наряде актриса устроила себе настоящую фотосессию.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

Под снимками Херли отметила Донателлу Версаче, которая прокомментировала аутфит Лиз: "Вау! Великолепный винтажный лук от Versace. Ты прекрасно выглядишь".

Ранее Херли похвасталась безупречной фигурой в золотистом бикини. Актриса великолепно выглядит в свои 56.

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Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

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