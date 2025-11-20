- Дата публикации
В винтажном платье рубинового цвета и в объятиях мужа-красавчика: Эллисон Уильямс на премьере романтической драмы
37-летняя американская актриса исполнила главную роль в фильме "Сожалею о тебе".
Совсем скоро, 27 ноября, в украинский прокат выходит романтическая драма «Сожалею о тебе» (Regretting You) с Эллисон Уильямс («М3ГАН», «М3ГАН 2.0», «Ловушка», «Девушки») в главной роли. По этому случаю предлагаем вспомнить, как состоялась премьера этой ленты в Лос-Анджелесе.
Эллисон Уильямс появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней было винтажное вечернее платье макси рубинового цвета от Джона Гальяно из коллекции весна-лето 2006 года. Наряд имел асимметричный верх и рюшу с одной стороны на юбке.
Аутфит звезда дополнила аккуратной прической, максимально натуральным макияжем и нюдовым маникюром. Лук Уильямс завершила золотыми украшениями с бриллиантами.
Поддержать Эллисон пришел ее муж — немецкий актер Александр Дреймон. Супруги не скрывали нежных чувств друг к другу — они обнимались и целовались на камеры.
Вместе с Уильямс ленту презентовали ее коллеги: Маккенна Грейс, Уилла Фицджеральд, Дэйв Франко и Скотт Иствуд.
О фильме:
Это лента от автора мировых бестселлеров «Покинь, если любишь» и «Сожалею о тебе» Коллин Гувер.
Морган Грант хочет уберечь дочь Клару от своих ошибок юности, но девушка отчаянно ищет свой путь. Их жизнь навсегда меняет трагедия — гибель Криса, мужа Морган и отца Клары, которая открывает шокирующие тайны. Чтобы справиться с потерей, мать и дочь идут разными путями, все больше отдаляясь друг от друга. Морган находит утешение в давнем друге, тогда как Клара — в местном бунтаре. Но секреты и импульсивные решения обоих ставят под угрозу хрупкие нити, которые еще держат семью вместе.