В винтажном платье с белыми цветами: Ариану Гранде сфотографировали папарацци
Нежно и необычное платье девушки подобрал для нее знаменитый стилист Лоу Роуч.
Актриса и певица Ариана Гранде сейчас в промо-туре по продвижения фильма «Wicked: Чародейка», в котором сыграла главную роль с Синтией Эриво. Актрису заметили в Лондоне после премьеры.
Ариана, что было для нее необычным, надела платье черного цвета. В последнее время актриса выбирала в основном образы с сочетанием розовых цветов, но стилист Лоу Роуч это немного изменил и предложил Гранде винтажный ансамбль.
Ариана носила платье без бретелек из черного плиссированного тюля с белыми большими цветами 1950-х годов. А дополнила она наряд туфлями от Christian Louboutin.
На мероприятии с Арианой также была ее семья — родители и брат Френки. Их всех сфотографировали, когда певица садилась в автомобиль.
Ранее Гранде также продемонстрировала еще один винтажный наряд. Ариана носила драматическое бальное черное платье на одно плечо из тюля и атласа, созданное американским художником по костюмам Гилбертом Адрианом для фильма 1952 года Lovely to Look At («Приятно посмотреть»).