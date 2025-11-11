В винтажном платье с белыми цветами: Ариану Гранде сфотографировали папарацци

Ариана Гранде / © Getty Images

Актриса и певица Ариана Гранде сейчас в промо-туре по продвижения фильма «Wicked: Чародейка», в котором сыграла главную роль с Синтией Эриво. Актрису заметили в Лондоне после премьеры.

Ариана, что было для нее необычным, надела платье черного цвета. В последнее время актриса выбирала в основном образы с сочетанием розовых цветов, но стилист Лоу Роуч это немного изменил и предложил Гранде винтажный ансамбль.

Ариана Гранде, а в желтом пальто стилист Лоу Роуч / © Getty Images

Ариана носила платье без бретелек из черного плиссированного тюля с белыми большими цветами 1950-х годов. А дополнила она наряд туфлями от Christian Louboutin.

На мероприятии с Арианой также была ее семья — родители и брат Френки. Их всех сфотографировали, когда певица садилась в автомобиль.

Ариана Гранде и ее семья — родители и брат / © Getty Images

Ранее Гранде также продемонстрировала еще один винтажный наряд. Ариана носила драматическое бальное черное платье на одно плечо из тюля и атласа, созданное американским художником по костюмам Гилбертом Адрианом для фильма 1952 года Lovely to Look At («Приятно посмотреть»).

Ариана Гранде / © Associated Press