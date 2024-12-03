В винтажном платье с цветочным принтом: Николь Кидман восхитила красивым аутфитом на церемонии

57-летняя актриса надела на ивент наряд с флористическим принтом от Dolce & Gabbana.

Николь Кидман стала гостем церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.

Актриса всегда оказывается в центре внимания любых мероприятий. Вот и в этот раз она приковала к себе взгляды присутствующих, ведь выглядела прекрасно.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Она была одета в винтажное черное платье с ярким разноцветным цветочным принтом, тонкими бретельками и шлейфом от Dolce&Gabbana. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды. Лук Кидман дополнила черными остроносыми туфлями.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Актриса сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс и с коричневой помадой, черный маникюр, уши украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а на пальцах красовались кольца с бриллиантами.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь сфотографировалась на мероприятии также с кинопродюсером Джеффри Шарпом.

Николь Кидман и Джеффри Шарп / Фото: Associated Press

Напомним, Николь Кидман надела необычное красное платье-водолазку и вышла в свет.

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