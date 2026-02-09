В винтажном платье с драпировкой: Сидни Суини впервые появилась на публике после скандала с бюстгальтерами

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни выбрала для своего появления на мероприятии винтажное платье от американского дизайнера Сейл Чепмен. Дизайнер работала в Нью-Йорке с 1940-х по 1960-е годы и создавала гламурные коктейльные и праздничные платья, а также работала со знаменитостями-клиентами, в том числе теле- и киноактрисами.

Платье Суини было лаконичного кремового оттенка, имело открытые плечи и рукава три четверти. Главным украшением наряда была драпировка на рукавах, талии и лифе. А вот немножко гламура актриса добавила благодаря броши, которую прикрепила на лиф, и туфлями от Ferragamo с бантиками. Волосы же актриса уложила в элегантную прическу в стиле Старго Голливуда.

Сидни Суини / © Getty Images

Это было первое появление Сидни после скандала связанного с брендом ее нижнего белья Syrn, в котором она сама и снялась. Одно из рекламных видео Сидни сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемку возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него. Это вызвало резонанс в обществе.

