ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

В винтажном платье с драпировкой: Сидни Суини впервые появилась на публике после скандала с бюстгальтерами

Сидни Суини вышла на красную дорожку в Калифорнии, ведь там состоялся 41-й ежегодный Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре и церемония вручения премии «Виртуозы». Мероприятие проводили в театре Арлингтона 8 февраля.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни выбрала для своего появления на мероприятии винтажное платье от американского дизайнера Сейл Чепмен. Дизайнер работала в Нью-Йорке с 1940-х по 1960-е годы и создавала гламурные коктейльные и праздничные платья, а также работала со знаменитостями-клиентами, в том числе теле- и киноактрисами.

Платье Суини было лаконичного кремового оттенка, имело открытые плечи и рукава три четверти. Главным украшением наряда была драпировка на рукавах, талии и лифе. А вот немножко гламура актриса добавила благодаря броши, которую прикрепила на лиф, и туфлями от Ferragamo с бантиками. Волосы же актриса уложила в элегантную прическу в стиле Старго Голливуда.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Это было первое появление Сидни после скандала связанного с брендом ее нижнего белья Syrn, в котором она сама и снялась. Одно из рекламных видео Сидни сняла возле легендарного знака HOLLYWOOD и в нем обвешала памятник бюстгальтерами своего бренда. Актриса и ее команда имели разрешение от FilmLA на съемку возле знака, однако у нее не было разрешения касаться его или подниматься на него. Это вызвало резонанс в обществе.

Образы актрисы Сидни Суини (24 фото)

Сідні Свіні_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie