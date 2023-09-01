В винтажном платье с кружевом и фатином: Амаль Клуни посетила с мужем церемонию в Венеции

Амаль Клуни специализируется на международном уголовном праве и защите прав человека и является адвокатом в международных судах, но также она любит необычные винтажные платья.

Адвокат Амаль Клуни и ее супруг - известный актер Джордж Клуни посетили вместе церемонию DVF Awards 2023, которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии женщине вручили награду за в знак признания ее активности в области глобальных прав человека.

В время как Джордж отдал предпочтение строгому черному костюму и рубашке, Амаль решила одеться в нежный и легкий наряд. Женщина большая поклонница винтажных платьев, в которых ее можно довольно часто увидеть на светских мероприятиях, поэтому и в этот раз осталась верна любимому стилю. Правозащитница выбрала для посещения церемонии винтажное платье от Christian Dior в бельевом стиле. У наряда были тонкие бретели, кружево, а также легкий фатин на юбке.

Образ Амаль дополнила серебристыми босоножками на каблуках, клатчем, нежно-розовым макияжем и прической с элегантными локонами, которые она немного осветлила. Также в ушах у нее были длинные серьги с жемчугом.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Наряд Амаль принадлежит к коллекции Christian Dior 2000 года и разработан модельером Джоном Гальяно, который в те годы работал креативным директором этого бренда.

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