В винтажном платье с пикантным декольте: красивая Николь Шерзингер сходила на вечеринку

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци на улицах Лондона, когда шла на вечеринку в ресторан Bacchanalia в Мейфере.

Знаменитость выглядела соблазнительно. На ней было винтажное бежевое платье до колен с вышивкой и на тонких бретельках от Christian Dior. Наряд имел пикантное декольте и прекрасно облегал ее стройную фигуру.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Аутфит артистка дополнила бежево-серебряными босоножками Casedei и замшевой бежевой сумкой с камнями Jimmy Choo.

Николь сделала прическу с локонами на одну сторону и макияж с блестящими тенями, черными стрелками и помадой нюдового оттенка. От украшений она решила отказаться, чтобы не отвлекать внимание от платья. Черные маникюр и педикюр завершили красивый образ Шерзингер.

Напомним, Николь Шерзингер в мини-платье с одним рукавом продемонстрировала гламурный наряд для интервью.

Читайте также: