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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В винтажном платье с пикантным декольте от Roberto Cavalli: красивая Ким Кардашьян поддержала возлюбленного на гонках

Звезда реалити продемонстрировала еще один эффектный аутфит в Сингапуре, где болела за своего парня-автогонщика.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян вновь привлекла к себе внимание на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. На гонках звезда реалити-шоу поддерживает своего бойфренда — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за команду Ferrari.

Для своего второго появления на автодроме Ким выбрала эффектный винтажный образ. Она была одета в архивное шелковое платье макси в азиатском стиле из коллекции Roberto Cavalli весна-лето 2003 года. Наряд нежно-розового оттенка был украшен красочными принтами с изображениями экзотических птиц, цветов и растений, а также вышивкой бисером на плечах.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Платье имело короткие рукава, золотистый воротник-стойку с декоративной застежкой на шее и глубокий каплевидный вырез спереди, создававший пикантное декольте. Корсетный лиф с вертикальными швами и застежками спереди плотно облегал талию знаменитости. Аутфит Ким дополнила светлыми босоножками на высоких каблуках.

Знаменитость сделала прическу «Мальвинка» и макияж в бронзово-коричневой гамме с акцентом на глазах.

Перед стартом гонки Кардашьян встретилась с Хэмилтоном: они обнялись, а гонщик нежно поцеловал ее в щеку.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Getty Images

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Getty Images

Напомним, ранее на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре Ким продемонстрировала другой образ — в нежно-розовом полупрозрачном платье с открытыми плечами и спиной, которое дополнила маленькой розовой сумочкой с тиснением под кожу крокодила и черными солнцезащитными очками.

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