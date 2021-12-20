В винтажном платье с пикантным декольте: Тина Кароль в эффектном луке посетила рождественский вечер

В винтажном платье с пикантным декольте: Тина Кароль в эффектном луке посетила рождественский вечер

Певица обожает дизайнерский винтаж.

Тина Кароль посетила рождественский вечер украинского журнала Vogue. В Instagram артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой эффектный аутфит.

Для этого вечера Тина выбрала винтажное вишневое платье от Tom Ford For Gucci из коллекции 2003 года, которое состояло из корсета и длинной юбки. Наряд имел привлекательное пикантное декольте. Стоимость такого наряда составляет 8500 долларов.

Платье она сочетала с красными блестящими туфлями на шпильках. Волосы она красиво уложила и сделала вечерний макияж.

Напомним, Кароль в имбирных кроссовках и джинсах с разрезами снялась в фотосессии.

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