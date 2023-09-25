В винтажном платье с внушительным декольте: Кьяра Ферраньи засветила следы от купальника на красной дорожке

Она выбрала наряд, который был разработан модельером Томом Фордом.

Инфлюэнсер и фэшн-блогер - 36-летняя итальянка Кьяра Ферраньи - посетила церемонию вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Мероприятие проводилось в заключительный день миланской Недели моды в театре Ла Скала.

На красной дорожке Кьяра появилась в белоснежном длинном платье с небольшим шлейфом. Оно было винтажным и впервые представлено в коллекции Gucci 1996 году, которую разработал Том Форд.

Главным украшением этого платья был зеркальный пояс на талии и очень глубокое декольте, которое демонстрировало следы от купальника. Также звезда собрала волосы в прическу, дополнила наряд несколькими золотыми украшениями и сделала трендовый латте-макияж.

Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили и другие знаменитости: Джулианна Мур, Джессика Честейн, Донателла Версаче, Бьянка Балти.

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