В винтажном платье синего цвета: "Русалочка" Холли Бейли посетила церемонию в эффектном луке

23-летняя актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая в ремейке "Русалочк"и, посетила церемонию People's Choice Awards 2024, которая состоялась в Калифорнии.

Для мероприятия девушка надела оригинальное платье синего цвета с черными и желтыми вкраплениями от бренда Roberto Cavalli. Наряд Холли является винтажным и был представлен брендом в коллекции осень-зима 2003.

У платья глубокое V-образное декольте, перекрученные бретельки, а также складки на талии. Юбка была тоже креативной, поскольку на ней видны вставки ткани, а сзади был шлейф.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила золотыми браслетами на запястье, серьгами с огромными желтыми камнями, а также синим макияжем глаз. Волосы Холли заплела в длинные афрокосички и собрала в высокую прическу.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Совсем недавно у Холли и ее парня - рэпера DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший - родился сын. Мальчика новоиспеченные родители назвали Хэйло.

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