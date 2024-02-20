В винтажном платье синего цвета: "Русалочка" Холли Бейли посетила церемонию в эффектном луке

Молодая мама выглядела очаровательно в этом ярком платье.
23-летняя актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая в ремейке "Русалочк"и, посетила церемонию People's Choice Awards 2024, которая состоялась в Калифорнии.
Для мероприятия девушка надела оригинальное платье синего цвета с черными и желтыми вкраплениями от бренда Roberto Cavalli. Наряд Холли является винтажным и был представлен брендом в коллекции осень-зима 2003.
У платья глубокое V-образное декольте, перекрученные бретельки, а также складки на талии. Юбка была тоже креативной, поскольку на ней видны вставки ткани, а сзади был шлейф.
Образ актриса дополнила золотыми браслетами на запястье, серьгами с огромными желтыми камнями, а также синим макияжем глаз. Волосы Холли заплела в длинные афрокосички и собрала в высокую прическу.
Совсем недавно у Холли и ее парня - рэпера DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший - родился сын. Мальчика новоиспеченные родители назвали Хэйло.
Читайте также:
- Совершенная и очаровательная: Холли Бейли вышла на красную дорожку "Грэмми" в "голом" наряде
- Выглядела потрясающе: "Русалочка" Холли Бейли впервые появилась на красной дорожке после родов
- Она таки беременная: "Русалочка" Холли Бейли продемонстрировала большой живот после интервью