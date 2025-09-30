ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
110
1 мин

В винтажном платье со звездами и стразами: Сидни Суини скопировала культовый образ Бритни Спирс

Гламурная блондинка отпразновала с размахом.

Юлия Каранковская
Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

12 сентября голливудской красотке Сидни Суини исполнилось 28 лет и по этому поводу она устроили роскошную вечеринку, на которую позвала звездных гостей.

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Праздник девушка решила оформить в «космической» тематике, поэтому гости появились на нем костюмах персонажей из известных фильмах о космосе, а сама именинница выбрала серебряный наряд от бренда The Blonds из коллекции весна-лето 2009.

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Однако это не простое платье, оно было полностью украшено стразами, большими звездами и имело глубокое декольте и ассиметричный подол. Точно в таком же наряде когда-то позировала поп-принцесса Бритни Спирс — она снялась в нем для обложки своего альбома Circus.

Бритни Спирс в платье от The Blonds / фото: instagram.com/theblondsny

Бритни Спирс в платье от The Blonds / фото: instagram.com/theblondsny

Также Суини дополнила праздничный образ гламурным макияжем, объемной прической и босоножками от Rene Caovilla, которые были украшены стразами, звездами и большими ремешками-пружинами.

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Напомним, что ранее культовый образ певицы Бритни Спирс скопировала актриса Блейк Лайвли, которая надела платье от Versace на премьеру фильма в Нью-Йорке.

110
