В винтажном платье в бохо-стиле: израильская модель Бар Рафаэли показала, как отпраздновала 40-летие

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

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4 июня израильская топ-модель Бар Рафаэли отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В честь этого она организовала вечеринку, куда пригласила своих друзей и близких. Фото с торжества модель показала в своем Instagram.

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Для празднования юбилея Бар выбрала образ в бохо-стиле. Она надела асимметричное полупрозрачное винтажное платье от Dolce & Gabbana, под которое надела черное бикини.

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Свой образ Бар дополнила черным поясом на талии, босоножками на шнуровке от Isabel Marant, кожаным шнурком на шее и золотыми аксессуарами — колье и браслетами. На голове Рафаэли заплела две косы, а на лице сделала легкий макияж.

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Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / © Instagram Бар Рафаэли

К слову, Бар — мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), поэтому в свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.

Ранее, напомним, израильская модель Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press Лила Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press