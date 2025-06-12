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- Шоу-бизнес
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В винтажном платье в бохо-стиле: израильская модель Бар Рафаэли показала, как отпраздновала 40-летие
Модель организовала шумную вечеринку для друзей.
4 июня израильская топ-модель Бар Рафаэли отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В честь этого она организовала вечеринку, куда пригласила своих друзей и близких. Фото с торжества модель показала в своем Instagram.
Для празднования юбилея Бар выбрала образ в бохо-стиле. Она надела асимметричное полупрозрачное винтажное платье от Dolce & Gabbana, под которое надела черное бикини.
Свой образ Бар дополнила черным поясом на талии, босоножками на шнуровке от Isabel Marant, кожаным шнурком на шее и золотыми аксессуарами — колье и браслетами. На голове Рафаэли заплела две косы, а на лице сделала легкий макияж.
К слову, Бар — мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), поэтому в свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.
Ранее, напомним, израильская модель Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет.