

Категория
Шоу-бизнес




В винтажном полосатом платье: Ариана Гранде продемонстрировала красивый образ от известного бренда
Простой дизайн и винтажный стиль подходили актрисе.
Звезда фильма «Wicked: Чародейка» появилась на съемках шоу Saturday Night Live и продемонстрировала оригинальное винтажное платье. Ариана надела наряд от бренда Bob Mackie — полосатое платье из шелкового крепа с галтером.
Платье включало несколько оттенков: оранжевый, горчично-желтый и коричневый. Фасон наряда был простым и лаконичным — прямой силуэт отлично подчеркивал фигуру.
Также образ звезды дополнила накидка из такой же ткани, что и платье.
Также актриса продемонстрировала в телешоу платье из фатина созданное для нее на заказ брендом Paolo Sebastian.