В винтажном полосатом платье: Ариана Гранде продемонстрировала красивый образ от известного бренда

Простой дизайн и винтажный стиль подходили актрисе.

Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Звезда фильма «Wicked: Чародейка» появилась на съемках шоу Saturday Night Live и продемонстрировала оригинальное винтажное платье. Ариана надела наряд от бренда Bob Mackie — полосатое платье из шелкового крепа с галтером.

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Платье включало несколько оттенков: оранжевый, горчично-желтый и коричневый. Фасон наряда был простым и лаконичным — прямой силуэт отлично подчеркивал фигуру.

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Также образ звезды дополнила накидка из такой же ткани, что и платье.

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Ариана Гранде

Также актриса продемонстрировала в телешоу платье из фатина созданное для нее на заказ брендом Paolo Sebastian.

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

