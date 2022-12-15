В винтажной футболке с именем легендарного футболиста: звезда TikTok Эддисон Рэй на прогулке

22-летняя американская певица, танцовщица и звезда TikTok Эддисон Рэй привлекла внимание папарацци выйдя на улицу в винтажной футболке с именем знаменитого бразильского футболиста Роналдиньо, в такой же футболист выступал на Чемпионате мира по футболу в 2006 году.

Роналдиньо во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Бразилии и Ганы на стадионе Дортмунд 27 июня 2006 года в Дортмунде, Германия / Фото: Getty Images

Девушку запечатлели на улицах Лос-Анджелеса, когда она переходила дорогу. Одета Эддисон была в футболку 2006 года с фамилией легендарного футболиста на спине.

Футболку она надела, как мини-платье, а на плече у нее висели джинсы, а обута была в черные кроссовки Adidas.

Эддисон Рэй / Фото: Getty Images

Рєй, похоже, любит винтажные вещи. В прошлом году звезда приходила на премьеру комедийного фильма Netflix He's All That, в котором сыграла главную роль в винтажном платье от Versace.

Впервые этот наряд был показан 4 октября 2003 года, во время Недели моды сезона весна-лето 2004 в Милане.

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