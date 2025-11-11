ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

В винтажной куртке и джинсах: Кристен Стюарт в простом повседневном образе презентовала свой режиссерский дебют

35-летняя актриса занимается промотуром ленты "Хронология воды".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт посетила мероприятие Film Independent Presents, посвященное промо фильма «Хронология воды», которое состоялось в отеле London West Hollywood в Беверли-Хиллз. Эта лента — это режиссерский дебют Стюарт.

Она появилась там в винтажной рыже-красной куртке на молнии, с накладными карманами и с подкладкой с принтом «гусиная лапка». На актрисе также была белая футболка, черные свободные джинсы с черным кожаным ремешком, белые носки и винтажные редкосные кроссовки Adidas Rekord зеленого цвета с белыми полосами.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала легкий макияж и темный маникюр. На шее у нее была серебряная цепочка.

К слову, «Хронология воды» — это история женщины, которая приобретает голос после тяжелого детства, в котором было насилие и наркозависимость. Премьера ленты состоялась в Каннах.

Дата публикации
Количество просмотров
13
