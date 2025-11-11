- Дата публикации
В винтажной куртке и джинсах: Кристен Стюарт в простом повседневном образе презентовала свой режиссерский дебют
35-летняя актриса занимается промотуром ленты "Хронология воды".
Кристен Стюарт посетила мероприятие Film Independent Presents, посвященное промо фильма «Хронология воды», которое состоялось в отеле London West Hollywood в Беверли-Хиллз. Эта лента — это режиссерский дебют Стюарт.
Она появилась там в винтажной рыже-красной куртке на молнии, с накладными карманами и с подкладкой с принтом «гусиная лапка». На актрисе также была белая футболка, черные свободные джинсы с черным кожаным ремешком, белые носки и винтажные редкосные кроссовки Adidas Rekord зеленого цвета с белыми полосами.
Кристен собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала легкий макияж и темный маникюр. На шее у нее была серебряная цепочка.
К слову, «Хронология воды» — это история женщины, которая приобретает голос после тяжелого детства, в котором было насилие и наркозависимость. Премьера ленты состоялась в Каннах.
