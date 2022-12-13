В винтажной куртке и с локонами: стильная Джиджи Хадид сходила в свой бутик одежды

Джиджи стала предпринимателем и теперь попадает под прицел папарацци не просто на прогулках, а по пути в свой магазин.

27-летняя супермодель Джиджи Хадид решила присоединиться к клубу звезд-бизнесменов и в сентябре этого года открыла свой магазин трикотажной одежды из кашемира Guest in Residence. Бренд девушка продвигает активно, ведь он даже был представлен на Неделе моды в Нью-Йорке.

Также модель подогревает интерес к бренду лично, ведь стала его лицом и часто посещает магазин, который расположен в Нью-Йорке.

На днях модель сфотографировали возле бутика, когда она покупала кофе. На знаменитости в тот день была длинная черная джинсовая юбка, кожаная винтажная куртка, трикотажный полосатый укороченный кардиган на пуговицах, а также коричневые сапоги от бренда Schutz. Волосы Джиджи накрутила в легкие волны, на глаза надела солнцезащитные очки и завершила образ несколькими украшениями, среди которых мы рассмотрели цепочку от бренда Missoma.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Одним из оригинальных способов рекламы нового бренда девушки стал ее недавний проект с Vogue, в котором она показала, что носит на протяжении недели. Конечно же, в каждом из образов был трикотаж от Guest in Residence.

Читайте также: