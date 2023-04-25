В винтажной норковой шубе и обтягивающей майке: беременная Рианна сходила на шопинг

Совсем скоро у певицы родится второй ребенок, но любые подробности относительного этого она предпочитает держать в секрете.

Беременную вторым ребенком Рианну сфотографировали в Нью-Йорке, когда она направлялась на шопинг со своей племянницей Меджести. Звезда была одета очень стильно и эффектно, демонстрируя уже довольно большой живот.

Необычно то, что в отличии от большинства других знаменитостей, которые предпочитают следовать эко-моде, Рианна уже не первый раз появляется на публике в норковой шубе. Изделие является винтажным и создано брендом John Galliano еще 1998 году. Носить она ее любит немного приспустив с плеч.

Образ певица и основательница косметической империи дополнила белой майкой, широкими темно-синими джинсами и ботинками Timberland.

Рианна / Фото: Getty Images

Также на ней были солнцезащитные очки, кепка New York Yankees и несколько массивных золотых украшений - короткая цепочка и длинная с кулоном-сердцем.

Рианна / Фото: Getty Images

Напомним, что о второй беременности Рианны стало известно просто во время ее выступления на "Супербоуле".

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