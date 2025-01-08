В винтажной шубе и летнем платье с бантом от Valentino: Эль Феннинг в нежном аутфите появилась на церемонии

26-летняя актриса в прохладную погоду выбрала для своего появления на ивенте легкий наряд.

Эль Феннинг посетила гала-церемонию вручения наград National Board Of Review Awards в Нью-Йорке.

На мероприятии она продемонстрировала нежный аутфит. На звезде, несмотря на прохладную погоду, было легкое летнее платье пастельных цветов на тонких бретельках из коллекции Valentino Pre-Fall 2025. Желтый наряд имел рюши на юбке, а голубой лиф был украшен лавандовым бантом с камнями.

Эль Феннинг / Фото: Getty Images

Аутфит Эль дополнила винтажной бледно-розовой шубой из эко-меха, которая прибавила ее луку драматизма. На ней также были лавандовые замшевые туфли с вышитыми цветами.

Эль Феннинг / Фото: Getty Images

Из украшений Феннинг выбрала браслет Resonances de Cartier с рубеллитами и бриллиантами и такое же кольцо Panthère de Cartier.

Эль Феннинг / Фото: Getty Images

Актриса сделала нежный макияж с акцентом на глазах, светло-розовыми румянами и ярко-розовыми губами. Волосы она распустила и переднюю часть собрала сзади, украсив их бледно-лиловым бантом.

Эль Феннинг / Фото: Getty Images

Напомним, Эль Феннинг на красной дорожке премии "Золотой глобус" сияла в бальном платье от Balmain, состоявшем из пышной юбки, корсета со складками и леопардового лифи с бисером.

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