В винтажных серьгах и платье, напоминающем древнегреческий хитон: Зендея на фотоколле фильма Нолана "Одиссея"

Зендея / © Associated Press

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Зендея посетила фотоколл нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в Лондоне, которая прошла в рамках мирового промо-тура картины. Актриса, которая в фильме перевоплотилась в богиню мудрости Афину, появилась в наряде, отсылающем к античной эстетике.

Зендея / © Associated Press

На ней было кастомное длинное белое платье прямого силуэта с тонкими бретелями, открытой спиной и разрезом сзади на подоле от бренда Jacquemus. Лаконичный дизайн с открытыми плечами напоминал древнегреческий хитон, а декоративная отделка по краям придавала образу утонченности. Именно эта минималистичная архитектура платья и его безупречная посадка создавали ощущение современной интерпретации античного наряда.

Зендея / © Associated Press

На голове у звезды был белый платок, который сзади переходил в платье. А на ногах у нее были белые туфли с заостренными носками и на высоких шпильках So Kate от Christian Louboutin.

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Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Но особое внимание привлекли винтажные массивные круглые золотые серьги от Barron London, изготовленные из подлинных древних дисков I тысячелетия до нашей эры. Украшения, оправленные в 18-каратное желтое золото и бриллианты, стали прямой отсылкой к мифологическому миру фильма.

Зендея / © Associated Press

Зендея нанесла макияж с розовыми румянами и глянцевой бежевой помадой, а также сделала черный маникюр.

Зендея / © Associated Press

О фильме:

«Одиссея» — новый фильм Кристофера Нолана, который режиссер описывает как масштабную мифологическую приключенческую эпопею. Фильм является экранизацией бессмертной поэмы Гомера, и впервые в истории эта фундаментальная история будет представлена в формате IMAX. Его снимали в разных уголках мира с использованием совершенно новой плёночной технологии IMAX, которая должна обеспечить беспрецедентный уровень погружения в мир Древней Греции.

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В основе сюжета — десятилетнее путешествие царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. На своём пути герой встречает мифических существ, переживает опасные приключения и проходит испытания, пытаясь вернуться к жене Пенелопе и сыну Телемаху.

Нолан собрал для этого проекта один из самых звездных актерских составов последних лет. Мэтт Деймон исполнил роль Одиссея, Энн Хэтэуэй сыграла его жену Пенелопу, Том Холланд — сына Телемаха, Зендея перевоплотилась в богиню Афину, Роберт Паттинсон сыграл Антиноя, одного из главных женихов Пенелопы, а Люпита Нионго исполнила сразу две роли. Также в фильме снялись Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенни Сафди, Миа Гот и другие известные актёры.

В украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

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