В красивом вишневом, но помятом платье: Шанина Шейк сконфузилась на красной дорожке в Каннах

33-летняя австралийская модель и звезда бренда белья Victoria's Secret не успела подготовиться к своему выходу на открытии кинофестиваля.

Шанина Шейк посетила открытие 77-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье.

Модель появилась на красной дорожке в платье-бюстье вишневого цвета бренда Zuhair Murad.

Шанина Шейк / Фото: Associated Press

Наряд обтягивал стройную фигуру модели, имел декольте в форме сердца, драпировку на топе и пышную верхнюю юбку.

Шанина Шейк / Фото: Associated Press

И все было бы идеально, если бы не помятая ткань, которая портила общее впечатление от образа Шейк.

Шанина Шейк / Фото: Associated Press

Красавица сделала гладкий пучок, макияж с черными стрелками и завершила лук роскошными бриллиантовыми украшениями.

Шанина Шейк / Фото: Associated Press

Напомним, итальянская модель Паола Турани приехала на открытие Каннского кинофестиваля в вечернем черном платье-бюстье от индийского дизайнера Рахулы Мишры.

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