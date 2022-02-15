В вишневом платье с обнаженной спиной: участница "Холостяка-10" похвасталась роскошным образом

Алина Ляшук сфотографировалась в красивом наряде.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – продемонстрировала фолловерам в Instagram свой роскошный образ. Позировала она возле кучи красных подарочных коробок.

На фото девушка предстала в длинном обтягивающем платье вишневого цвета с обнаженной спиной, пикантным вырезом в зоне декольте и шлейфом. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Аутфит Алина дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и длинными серебряными серьгами.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"Если бы сегодня мне Холостяк задал тот же вопрос: "Любить или быть любимой?", я бы точно ответила: "Быть любимой любимого!"

Любви вам каждый день к себе, к ближнему, к родителям, к мужчинам и женщинам, к стране, к семье и всему, что окружает", — написала под фотографией Ляшук.

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