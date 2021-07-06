В вишневом платье с разрезами и сексуальным декольте: эффектная Настя Каменских на Atlas Weekend

NK порадовала не только красивым исполнением любимых песен, но и роскошным аутфитом.
Вчера, 5 июля, состоялось открытие самого масштабного музыкального фестиваля Восточной Европы Atlas Weekend.
В первый день мероприятия своим выступлением порадовала Настя Каменских. Она исполнила как новые песни, так и давно любимые всеми хиты.
NK, как всегда, выглядела очень привлекательно. Она блистала на сцене в вишневым платье с корсетом, расшитом камнями, с сексуальным декольте и высокими разрезами с бахромой.
Наряд идеально подчеркнул ее сексуальные формы. Платье Каменских сочетала с кожаными бордовыми ботфортами на устойчивых каблуках.
Звезда сделала прическу с красивыми локонами, уложив короткую челку, и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги-гвоздики.
Танцовщицы Насти тоже были одеты в эффектные красные платья. Все вместе они соблазнительно танцевали и демонстрировали сексуальные фигуры.
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А под песню "Попа. как у Ким" красотки во главе с Каменских похвастались и потрясли ягодицами перед зрителями.
Для финальной песни "Обіцяю" Настя надела экстравагантный кремовый жакет с объемными рукавами, который создавал эффект цветка.
К слову, в первый день фестиваля зажгла также на главной сцене Надя Дорофеева, которая предстала в стильном луке и с розовыми волосами.
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