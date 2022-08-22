В вишневой рубашке и с мокрыми волосами: Надя Дорофеева поделилась новым селфи

Артистка показала свое фото и поблагодарила всех, кто пришел на ее концерт в метро.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram селфи, на котором предстала в вишневой рубашке, с мокрыми волосами и без макияжа. На шее у нее было жемчужное ожерелье.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

В посте артистка поблагодарила всех, кто пришел на ее благотворительный сольный концерт на станции "Майдан Незалежности".

"Спасибо всем, кто вчера был на концерте в метро. Сейчас столько эмоций!" – написала звезда.

Надя также выложила видео с концерта.

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"Это был благотворительный концерт по инициативе президента для военных, волонтеров, МВД, работников железной дороги и врачей на станции метро "Майдан Незалежности".

Я очень хотела бы петь сейчас в каждом городе Украины. У меня болит при упоминании о городах, которые до сих пор обстреливают, находятся в оккупации, в которых проходят боевые действия. Но я все равно верю, что скоро мы будем петь все вместе", — отметила в посте Дорофеева.

Напомним, Надя побывала в эфире "Сніданку з 1+1" в экстравагантном кроп-топе, штанах-карго от украинского бренда COAT с фирменным принтом и белых кедах.

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