В водолазке и брюках с разрезами: Дженнифер Энистон в элегантном образе на красной дорожке

Актриса любит лаконичные наряды и в этот раз осталась верной себе.

Дженнифер Энистон посетила фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе и вышла на красную дорожку. Во время мероприятия состоялся специальный показ нашумевшего сериала "Утреннего шоу", в котором она вместе с Риз Уизерспун сыграла главные роли.

На звезде был монохромный и строгий наряд, поскольку она сочетала трикотажную водолазку без рукавов и элегантные брюки с разрезами на штанинах. Дополнила этот наряд актриса туфлями с открытым мысом.

Также Дженнифер недавно изменила немного прическу - укоротила волосы, сделав каре. В этот раз она их просто распустила и придала объема.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Вместе с Дженнифер это мероприятие посетила и ее коллега по сериалу Риз Уизерспун. Как и Энистон она надела монохромный аутфит черного цвета, но он состоял из кофты и юбки-карандаша.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Но на красную дорожку звезды вышли не просто так. Дело в том, что сериал "Утреннее шоу" продлен на 4 сезон, поэтому в преддверии премьеры актрисы, как главные звезды шоу, напоминают о себе и подогревают интерес к проекту.

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