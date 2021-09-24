В водолазке и кардигане с принтом: Екатерина Бужинская показала лук для прохладной дождливой погоды

Певица похвасталась обновками.
Екатерина Бужинская в этот прохладный осенний день утеплилася и продемонстрировала поклонницам в Instagram свой образ. Певица появилась в трикотажном красном костюме с принтом от украинского бренда OMMAdesign, состоящий из кардигана, водолазки и широких брюк.
Аутфит звезда дополнила красными кроссовками на высокой белой платформе. Волосы Екатерина распустила и сделала макияж с акцентом на красной помаде.
"Холодная, мрачная с дождем: за окном настоящая осень. Одевайтесь теплее", — написала певица.
Напомним, ранее Екатерина похвасталась красивым образом в белом платье-вышиванке интересного фасона с разноцветными нитками и пуговицами от украинского бренда Embroideredgem.
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