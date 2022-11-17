В водолазке и стильных джинсах: звезда сериала "Анатомия страсти" Эллен Помпео под прицелом фотографов

Американская актриса, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале "Анатомия страсти", где она снимается с 2005 года, попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Обычно Эллен Помпео крайне редко стает мишенью для фотографов, поскольку ведет довольно закрытую жизнь и редко посещает не только мероприятия, но и выходит на прогулки.

В этот раз Элен подловили, когда она выходила с заведения и направлялась к своей машине.

На известной актрисе был довольно простой осенний образ, поскольку она сочетала широкие синие джинсы с горчичной водолазкой. На плечи звезда накинула черное пальто, дополнила лук синей сумкой, крупными золотыми серьгами-кольцами и черными туфлями.

Эллен Помпео / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем недавно на экраны вышел 19-й сезон сериала "Анатоми страсти", где Помпео на протяжении 17 лет исполняла главную роль. Этот сезон станет последним для нее, но сам сериал продолжится с другими актерами. Ее прощальный эпизод получил название I’ll Follow the Sun ("Я буду следовать за солнцем"). Причиной ухода актрисы из сериала стало желание больше участвовать в других проектах, но она не оставит работу над "Анатомией страсти" полностью, а продолжит озвучивать все последующие эпизоды 19-го сезона и вновь появится на экране в финале.

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