В водолазке и юбке цвета овсянки: стильная Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

Модель и актриса умеет удачно сочетать вещи в своих аутфитах.
Эмили Ратажковски сегодня, 8 ноября, попала в объективы папарацци в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Выглядела модель стильно. Она сочетала белую водолазку с юбкой миди цвета овсянки и кожаными бежевыми сапогами.
Волосы ее были распущены, а на лице был с розовыми румянами и коричневой помадой на губах. В руке модель несла телефон и очки.
В этот же день Эмили видели в другом образе – рубашке из денима и джинсах. Талию она подчеркнула кожаным темно-бордовым поясом и такого же цвета на ней были сапоги.
Напомним, ранее Ратажковски показала в Instagram, как она выглядела в 13 лет.
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