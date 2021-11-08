В водолазке и юбке цвета овсянки: стильная Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

В водолазке и юбке цвета овсянки: стильная Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

Модель и актриса умеет удачно сочетать вещи в своих аутфитах.

Эмили Ратажковски сегодня, 8 ноября, попала в объективы папарацци в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Выглядела модель стильно. Она сочетала белую водолазку с юбкой миди цвета овсянки и кожаными бежевыми сапогами.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Волосы ее были распущены, а на лице был с розовыми румянами и коричневой помадой на губах. В руке модель несла телефон и очки.

В этот же день Эмили видели в другом образе – рубашке из денима и джинсах. Талию она подчеркнула кожаным темно-бордовым поясом и такого же цвета на ней были сапоги.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Напомним, ранее Ратажковски показала в Instagram, как она выглядела в 13 лет.

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