Шоу-бизнес
83
1 мин

В водолазке, кожаной юбке и с новым цветом глаз: Оля Полякова похвасталась стильным осенним образом

Артистка в монохромном луке цвета марсала продемонстрировала стройную фигуру.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова показала в Instagram Stories новые фото, на которых продемонстрировала стильный осенний образ цвета марсала.

Артистка предстала в водолазке в рубчик, кожаной юбке миди с тиснением "плетение" и нюдовых капроновых колготах. Наряд она скомбинировала с ботильонами и сумкой Hermes Kelly в тон.

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля сделала волнистую укладку, макияж с акцентом на глазах и, кстати, использовала серо-голубые линзы. А еще у нее был темно-бордовый маникюр.

Оля Полякова

Оля Полякова

Полякова выглядела стройной и красивой.

Напомним, Оля Полякова презентовала первую композицию из ее будущего англоязычного альбома, которая называется Warrior. Кроме того, артистка сообщила, что подает заявку на участие в Нацотборе "Евровидения".

