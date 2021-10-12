В водолазке в рубчик: Аманда Холден продемонстрировала соски по дороге на работу

В водолазке в рубчик: Аманда Холден продемонстрировала соски по дороге на работу

Британская ведущая вышла на улицы Лондона в стильном аутфите.

Аманда Холден попала в объективы папарацци по дороге на работу - на студию Global Radio в Лондоне. Ведущая продемоснтрировала на этот раз стильный образ в бежево-карамельных оттенках с пикантным акцентом.

На Аманде была бежевая водолазка в рубчик, сквозь которую были заметны ее соски, лакированная карамельная юбка длины миди с разрезом спереди и кожаные коричневые сапоги на шпильке.

Аманда Холден / Getty Images

На плечи она накинула пальто вербльюжего цвета. В руке знаменитость несла коричневую сумку с толстой золотой цепью. Волосы она распустила и надела на лицо очки в черепаховой оправе.

Ранее Холден тоде сверкнула сосками в светлом топе с пикантным декольте и золотыми пуговицами.

Аманда Холден / Getty Images

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