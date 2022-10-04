В "волосатом" платье цвета фуксии: Кайли Дженер посетила показ Balenciaga

Американская звезда реалити-шоу и владелица бьюти-империи на протяжении нескольких дней появлялась на улицах Парижа в знойных образах, которые были то с эффектными декольте, то полностью прозрачными. Однако для показа новой коллекции Демны Гвасалии девушка нарядилась в очень яркий и закрытый наряд.

Платье Кайли было длинными, имело рукава и было создано из необычной "волосатой" ткани. Этот образ она дополнила большим черным клатчем и ботинками-лосинами от этой же марки.

Особенно необычно смотрелись в образе солнцезащитные очки в бело оправе.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

На мероприятие девушка пришла в компании своей старшей сестры Хлое, а вот бывший муж ее сестры - Канье Уэст - открывал показ весна-лето 2023 в милитари-луке. Что же касается ее образа, то, вероятно, Кайли получила платье эксклюзивно перед шоу, ведь точно такой же наряд бренд презентовал на подиуме, только лаймового оттенка.

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