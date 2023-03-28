В "волосатом" свитере и белых джинсах: звезду "Игры престолов" Софи Тернер заметили в Нью-Йорке

27-летняя британка Софи Тернер, которая прославилась благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", оказалась под прицелом папарацци в Нью-Йорке. Девушка вышла за покупками в британский продуктовый магазин Myers of Keswick, расположенный в престижном районе в Вест-Виллидж.

На Софи в тот день не было куртки, но она надела необычный теплый "волосатый" свитер коричневого цвета от бренда Toteme, который сочетала с белыми джинсами клеш и коричневыми туфлями.

Также актриса надела солнцезащитные очки Ray-Ban, распустила волосы, а на плече у нее висела стильная сумка от The Row в белом оттенке, которая идеально вписалась в лук.

Софи Тернер / Фото: Getty Images

Компанию Софи составил ее муж Джо Джонас - участник группы Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Артист надел для похода за покупками клетчатый красно-синий свитер, хлопковые штаны и кеды.

Софи Тернер / Фото: Getty Images

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