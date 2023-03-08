В вязаном берете и ярком платье: гламурный образ Сары Джессики Паркер во время съемок в Нью-Йорке

Актриса выглядела очень ярко, и ее образ был собран в лучших традициях сериала "Секс в большом городе".

Шоуранеры второго сезона "И просто так…" не перестают нас удивлять. 7 марта главная актриса сериала Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке с актером Джоном Корбеттом, который вновь будет играть в шоу ее бойфренда Эйдана Шоу. Пару заметили, когда они шли по городу с чемоданом, при этом у Паркер в руке был ключ.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также актеров заметили возле роскошного дома в Нью-Йорке, где они, вероятно, по сценарию остановились. Крыльцо дома было оформлено роскошной кованой отделкой, которая повторялась на заборе и перилах. Входную дверь украшали витражи.

Паркер и Корбетта сфотографировали напротив двери здания, но, куда именно они прибыли, пока держится в секрете.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

На актрисе в тот день было красивое малиновое платье с цветочным принтом от Philosophy di Lorenzo Serafini, которое она дополнила винтажной короткой черной кофтой на золотых пуговицах из магазина Animal Vintage, которую сочетала с вязаным беретом Gigi Burris, плетеной сумкой SERPUI на золотой цепочке и гламурными туфлями Gianvito Rossi с бантиками, которые были оригинально прикреплены сбоку. Также дополнили образ несколько украшений и легкий макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Позже фотографы сделали еще несколько снимков, но уже на балконе этого дома. Тогда Сара Джессика позировала с милым серым котом и одетая в кремовое платье.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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