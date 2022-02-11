В вязаном бикини и с оригинальной сумкой: Дуа Липа сходила на пляж

В вязаном бикини и с оригинальной сумкой: Дуа Липа сходила на пляж

Для отдыха звезда выбрала очень необычное бикини.

9 февраля в Майами состоялся концерт британской певицы Дуа Липы в рамках ее тура Dua Lipa Future Nostalgia Tour. На мероприятии звезда блистала в ярко-желтом комбинезоне от Balenciaga и высоких перчатках.

Дуа Липа / Getty Images

Но на следующий день после грандиозного шоу 26-летняя звезда решила отдохнуть, поэтому отправилась с друзьями на пляж. Дуа была одета в вязаное оранжевое бикини, а на талию повязала пляжную юбку. Дополнили этот образ черные шлепанцы, солнцезащитные очки в черепашьей оправе и небольшая сумка, на которой был изображен кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками".

Дуа Липа / Getty Images

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