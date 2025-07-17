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- Шоу-бизнес
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В вязаном бикини и топлес: Алессандра Амбросио показала фото с отдыха на Ибице
Середина лета — пик отпусков селебрити. В своих соцсетях они публикуют яркие фото с отдыха. И модели — не исключение.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — улетела на отдых в Испанию, на остров Ибица, который славится своими вечеринками и дискотеками и очень популярный среди звезд. Оттуда она показала фото, на которых запечатлена в купальниках.
Модель позировала в красном вязаном бикини, пестрых брюках и соломенной шляпе.
На некоторых фото она загорала у бассейна топлес.
Компанию на отдыхе Алессандре составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров. Отношения с ним модель не скрывает, а наоборот, они часто выходят вместе в свет и попадают в объективы папарацци.
Ранее, напомним, модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Модель появилась на мероприятии в роскошном длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad.