В вязаном бикини и топлес: Алессандра Амбросио показала фото с отдыха на Ибице

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — улетела на отдых в Испанию, на остров Ибица, который славится своими вечеринками и дискотеками и очень популярный среди звезд. Оттуда она показала фото, на которых запечатлена в купальниках.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Модель позировала в красном вязаном бикини, пестрых брюках и соломенной шляпе.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На некоторых фото она загорала у бассейна топлес.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Компанию на отдыхе Алессандре составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров. Отношения с ним модель не скрывает, а наоборот, они часто выходят вместе в свет и попадают в объективы папарацци.

Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Модель появилась на мероприятии в роскошном длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press